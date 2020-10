Bislang konnten den beiden gebürtigen Rumänen 16 Diebstähle nachgewiesen werden. Zugeschlagen haben sollen der 40-Jährige und sein 43 Jahre alter Komplize nicht nur in der Steiermark, sondern auch im Burgenland sowie in Teilen Niederösterreichs. Wie viele Vergehen, wo genau begangen wurden, wird derzeit noch ermittelt. Das Diebesduo sitzt in Haft.