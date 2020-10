Die Gegner der 380-kV-Freileitung in Salzburg haben heute, Freitag, nach mehr als fünf Wochen ihren Hungerstreik am Mozartplatz in der Landeshauptstadt beendet. Grund für den Schritt sei, dass die mit Spannung erwartete Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs (VwGH) über das Großprojekt noch im Oktober vorliegen soll, teilte der Obmann des Vereins „Fairkabeln“, Franz Fuchsberger, mit. Das habe er gestern aus der Geschäftsstelle des VwGH in Wien erfahren.