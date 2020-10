„Wir alle sind MAN und bleiben es auch“; „Wir sind hier, wir sind laut, weil man unsere Zukunft raubt“ - diese Botschaften waren auf den Schildern zu lesen, die am Donnerstag von den mehr als 4000 Menschen beim MAN-Warnstreik in Steyr in die Höhe gehalten wurden. Der Vorstand des Lkw-Herstellers hat ja am 11. September den Abbau von insgesamt 9500 Stellen angekündigt und dabei auch die Schließungspläne für das Werk in Steyr bis Ende 2023 offenbart.