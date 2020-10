Die Polizei hat in der Nacht auf Freitag in Wien-Leopoldstadt drei Fahrraddiebe verfolgt. Weil die Flüchtenden nicht stehen bleiben wollten, gab ein Beamter einen Warnschuss in das Erdreich einer Parkanlage ab. Einer der mutmaßlichen Diebe - ein 15-Jähriger - gab daraufhin auf und stellte sich.