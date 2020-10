Dich höchste Sicherheitsstufe ist am Red Bull Ring aufgrund von Corona geboten. Alle Teams ließen sich routinemäßig auch auf Covid testen. Beim WRT-Team von Audi gab es jedoch drei positive Fälle bei Mitarbeitern der Renntruppe. Alle Betroffenen zeigen jedoch keine Symptome. Das Team reagierte trotzdem sofort, tritt nicht beim GT Masters in Spielberg an. „Wir haben sofort ein striktes Protokoll eingehalten, das das Team für einen deratigen Fall vorgesehen hat“, erklärte Teamchef Vincent Vosse im offiziellen Statement. „Unsere Richtlinie heißt größte Vorsicht und höchste Transparenz. Deswegen haben wir auch sofort den Red Bull Ring, den ADAC und die lokalen Behörden informiert und uns entschieden, nicht an den Rennen teilzunehmen.“ Die beiden Renntage am Samstag und Sonntag, die erstmals wieder seit Corona mit 3000 Fans stattfinden können, sind nicht in Gefahr.