Die Rede ist vom sogenannten “Tigerbalsam“. Dies ist die Markenbezeichnung eines Heilbalsams aus Asien, der gegen Muskelbeschwerden, Insektenstiche und Erkältungskrankheiten helfen soll. Die Rezeptur wurde in den 1870er Jahren entwickelt und besteht aus einer Kombination von Methol, Cajeputöl, Campher, anderen ätherischen Ölen und Vaseline. In einigen Produkten ist zusätzlich chinesisches Zimtöl eingearbeitet, was sich durch eine rötliche Färbung äußert. Der Name selbst hat übrigens nichts mit Tigern zu tun. „Tiger“ ist lediglich die Bedeutung des zweiten Zeichens des Vornamens Boon Haw vom Sohn des Erfinders, Aw Boon Haw.