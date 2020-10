Man verfüge über ein 40-seitiges, strenges Sicherheitsprotokoll, das von der Gesundheitsbehörde abgesegnet wurde. „Da kann eigentlich nichts passieren, weil so viel Distanz, so viele Tests und Untersuchungen wie in der Stadthalle für die Zuschauer gibt es in der ganzen Stadt nicht. Ich würde es nicht verstehen, aber man muss mit allem rechnen.“ Dank der neu eingeführten Tag- und Nachtsession werden bis zu 2.500 Fans in beiden Sessions zusammen Tennis in der Halle schauen können; teilweise werden Fans in beiden Sessions anwesend sein.