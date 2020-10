Telekom-Vertrag storniert

Einen Vertrag für Internet und Fernsehen hatte Peter H. aus dem Burgenland im März bei einem Telekom-Anbieter abgeschlossen. „Leider gab es immer wieder Probleme mit den Empfangsboxen und dem Empfang selbst“, so der Leser. Er wandte sich deshalb an das Unternehmen. Doch auch ein Techniker konnte das Problem nicht lösen. Eine vorzeitige Kündigung wurde abgelehnt, also kontaktierte Herr H. die Ombudsfrau. Laut A1 wurde versucht, die Situation zu verbessern, was aus technischen Gründen leider nicht gelungen ist. Der Vertrag wird nun kostenlos storniert.