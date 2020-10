Ein Fußgänger ist Mittwoch am späten Abend am Wiener Gürtel von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der 38-Jährige wurde unter das Fahrzeug gedrückt. Einsatzkräfte mussten den Mann am Ort des Unfalls am Neubaugürtel in Rudolfsheim-Fünfhaus wiederbeleben.