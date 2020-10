In Niederösterreich befinden sich aktuell 10.144 Menschen in Quarantäne, teilte ein Sprecher der Landesrätin mit. In weiteren Clustern im Bundesland wurden zudem „minimale Zuwächse“ gemeldet. So stieg die Zahl der Infizierten in Verbindung mit einer Integrationswerkstatt für Behinderte in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) um drei auf zwölf an.