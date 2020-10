Kein Original

Heißt: Der überreichte Schumi-Helm ist kein Original. Auf jenem Helm, den der Deutsche in seinem letzten Rennen in Brasilien trug, steht ein Gruß an die Fans. „Life is about passions. Thank you for sharing mine“ funkte der siebenfachen Champ damals im November 2012 in Sao Paulo - zu deutsch: „Im Leben geht es um Leidenschaft. Danke, dass ihr meine geteilt habt“. Eine Verabschiedung, die auf Hamiltons Schumi-Helm fehlt, wie die „Bild“ herausgefunden hat. Dieser steht nämlich immer noch in der „Michael Schumacher Private Collection“ in der Motorworld Köln-Rheinland.