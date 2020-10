Ging es in der „The Witcher“-Serie von CD Projekt Red auf dem Rücken von Geralt von Rivas Pferd „Plötze“ noch recht gemächlich zur Sache, so darf im am 19. November für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Stadia erscheinenden Sci-Fi-Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ mit deutlich mehr Pferdestärken unter dem Hintern ordentlich Gas gegeben werden. Ein neuer Trailer der polnischen Spieleschmiede gewährt einen Blick auf die Vielzahl an futuristischen Autos, Motorrädern und anderen Transportmitteln, die Gamer in Night City erwartet.