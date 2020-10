„Integration lebt davon, dass Menschen in Begegnungen kommen“

Raab räumte ein, dass es durch die Corona-Krise für Flüchtlinge derzeit am Arbeitsmarkt oder beim Ehrenamt schwer sei. „Integration lebt davon, dass Menschen in Begegnung kommen“, sagte sie. Weil es sich aber um einen langfristigen Prozess handle, arbeite man aktuell am Stärken und Vorbereiten. Wenn der persönliche Kontakt wieder möglich sei, könne man dann wieder voll durchstarten.