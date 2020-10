„Ehrlich, er ist ein großartiger Spieler, einer der besten der Welt, aber für mich ist er ein echter Clown“, schimpfte Zambrano in der Fernsehsendung „La banda del Chino“. „Er ist sich all dessen bewusst, was er auf dem Feld macht, er ist ein großartiger Spieler, aber er war auf der Suche nach dem kleinsten Foul. Im Strafraum warf er sich vier oder fünf Mal zu Boden, um zu sehen, ob sie ihm einen Elfmeter zusprechen würden, und am Ende erreichte er sein Ziel, bekam zwei Elfmeter, die aber keine waren.“ Harte Worte!