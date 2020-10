Der 29-Jährige, der akut an Covid-19 erkrankt ist, wurde in U-Haft genommen, weil er sich nicht an die behördlich verordnete Quarantäne gehalten haben soll. Er sei trotz eines Absonderungsbescheides der Bezirkshauptmannschaft Bruck an der Leitha (NÖ) per Zug nach Deutschland gereist, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Salzburg. Der Mann wurde nach Österreich zurückgeschoben und am Mittwoch in Salzburg festgenommen.