In der „Schublade“ des Bürgermeisters seien „zu diskutierende, verschärfende Maßnahmen“, welche die Sozialkontakte weiter einschränken, berichtete Willi über mögliche weitere Schritte der Stadt. Er werde sich jetzt aber „die nächsten Tage“ anschauen. Man müsse sich „von Mal zu Mal anschauen, was vertretbar ist“. Immerhin bedeuten Einschränkungen einen „massiven Eingriff in unsere Freiheiten“, gab er zu bedenken. Wiederholt appellierte er an die Innsbrucker Bevölkerung, sich an die nun geltenden Regeln zu halten. „Jeder hat eine Gesamtverantwortung für die große Gruppe“.