Alsing will NHL-Vertrag mit Top-Leistungen rechtfertigen

Alsing selbst ist motiviert: „Natürlich hätte ich schon jetzt gerne in der NHL gespielt. Aber die Situation ist nun einmal so. Ich will jetzt Gas geben und auch hier zeigen, dass ich mit der Unterschrift in Ottawa zurecht meinen Bubentraum erfüllt habe“, so der 24-Jährige. „Jetzt freue ich mich auf das erste Spiel in Bozen.“ Das 99ers-Tor wird dabei erneut Youngster Olivier Rodrigue hüten.