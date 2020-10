Schon von klein auf träumte Bachler von der Motorsportkarriere: „Als Kind war ich jedes Wochenende entweder beim GoKart-Fahren in Kalsdorf oder eben am Ring. Motorsport hat immer eine Rolle gespielt. Schon mein Papa wäre so gerne Rennfahrer geworden. Ich lebe jetzt meinen Traum, habe mein Hobby zum Beruf gemacht.“ Dass dieses Wochenende am Red Bull Ring endlich auch wieder Fans zugelassen sind, freut den Lokalmatador: „3000 Fans dürfen wieder zu den Rennen. Das ist ein gutes Zeichen!“