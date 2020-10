Iga Swiatek ist nach ihrem Sensationssieg bei den French Open in ihre Heimat zurückgekehrt und hat erstmals realisiert, was dieser erste Grand-Slam-Einzel-Titel einer polnischen Tennisspielerin auch für ihre Landsleute bedeutet. „Es ist ziemlich verrückt hier. Es fühlt sich an, als hätte sich mein Leben komplett verändert, und ich versuche, mich daran zu gewöhnen“, meinte die 19-Jährige.