Fataler Verkehrsunfall am Freitag in den frühen Morgenstunden im Tiroler Außerfern! Ein Autolenker (23) kam auf der Fernpassstraße bei Bichlbach auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Bus. Der Pkw-Lenker erlitt schwere Verletzungen. Die Businsassen kamen glimpflich davon. Die B179 war in diesem Bereich für fast 2 Stunden gesperrt.