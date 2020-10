„Wollt ihr wirklich in der Zeit zurückgehen?“

Die Diskussion um ihren Körper ging freilich auch an der Musikerin nicht unbemerkt vorüber. Die Sängerin, die sich seit Langem gegen Bodyshaming stark machte, repostete umgehend ein Video von Influencerin Chizi Duru. In dem Clip heißt es unter anderem: „Bäuche sind normal. Brüste hängen, vor allem nach dem Stillen. Instagram ist nicht echt.“ Die Fotos, die auf Instagram veröffentlicht werden, hätten dazu geführt, dass die meisten Menschen glauben, „dass normale Körper unnormal sind“, so die Influencerin.