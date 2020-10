Zwei neue und völlig unterschiedliche Frauen-Statuen - die eine eine Nonne, die andere eine Nackte - sorgen auf völlig unterschiedliche Art und Weise in New York für Wirbel. Vor dem Gerichtsgebäude im südlichen Manhattan, in dem unter anderem der frühere Hollywood-Mogul Harvey Weinstein wegen Sexualverbrechen verurteilt wurde, steht seit Kurzem eine Medusa-Statue - nackt, mit Schwert in der einen und abgeschnittenem Kopf in der anderen Hand. Einige Blocks weiter wurde eine Statue der Nonne Franziska Xaviera Cabrini der Öffentlichkeit übergeben.