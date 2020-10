„Affen-Impfstoff“

Die dominierende Aussage der im Internet kursierenden Bilder ist, dass der Impfstoff, der in Millionen Dosen vom Pharmariesen AstraZeneca hergestellt werden soll, Menschen in Affen verwandeln könnte, weil er ein Schimpansenvirus als Vektor benutzt. So veröffentlichte die „Daily Mail“ etwa ein Bild, das Regierungschef Boris Johnson als haarigen Affen im Anzug zeigt, unter seinem Arm ein Ordner mit der Aufschrift des Pharmakonzerns. Ein anderes zeigt einen Schimpansen im Laborkittel mit einer Spritze in der Hand, dahinter ein Gemälde, das suggeriert, der Impfstoff werde die Evolution umkehren und den Menschen wieder zum Affen „degradieren“.