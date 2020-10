Fliegende Pizza

Wenger heuerte 1996 als Trainer bei Arsenal an. Von da an ging‘s stets höchst intensiv zur Sache, wenn die beiden Kultklubs mit ihren Kulttrainern aufeinandertrafen. Einmal, 2004, sogar so sehr, dass Wenger im Tunnel von Old Trafford, dem Heimstadion von Manchester United, mit Pizza beworfen wurde. „Als junger Trainer dachte ich, ich würde in diesem Job nicht überleben, weil die Intensität und der Druck so hoch waren“, sagt Wenger.