Wir richten die Ordination gerade ein“, erklärt Ärztekammer-Vize Christoph Fürthauer. Auf einer Fläche von rund 250 Quadratmetern direkt unter dem Labor von Mediziner Hans-Georg Mustafa in Salzburg-Lehen soll ab Ende Oktober alles startklar sein. Nach einer telefonischen Abklärung durch den Hausarzt bekommen Patienten eine Überweisung in die Infektordination in der Strubergasse. „Es ist eine Notordination für Infektionsfälle. In erster Linie geht es um eine ärztliche Untersuchung. Bei Bedarf können hier auch Abstriche vorgenommen werden“, hält Fürthauer fest. Per Aufzug werden Abstriche direkt ins Medilab transportiert.