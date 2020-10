Ein Schwerpunkt der attraktiven Angebote von OGV Reisen ist auf Radtouren gerichtet. Egal ob in der Region, wo bei bestimmten Kursen ein Radanhänger mitgeführt wird oder auch außerhalb der Region. Einmal die Woche wird von OGV Reisen zum Beispiel der Alpen-Adria-Radweg von Tarvis nach Venzone angeboten. „Wir legen sehr großen Wert auf den sicheren Transport der Fahrräder, egal ob E-Bike, Mountain-Bike oder City-Bike - wir haben immer die richtige Lösung“, informiert Christof Themessl-Huber, Geschäftsführer. Neben dem Linienverkehr bieten die OGV auch interessante, abwechslungsreiche und außergewöhnliche Reiseideen an. Besondere Verbindung„Durch die Umstellung auf barrierefreie Busse sind Rollstuhlfahrer zu Stammgästen geworden. Die Hilfsbereitschaft der Lenker ermöglicht ihnen eine unbeschwerte Reise in unsere Region. Es ist schön zu sehen, dass aus Kunden Freunde werden und die Arbeit geschätzt wird“, so Christof Themessl-Huber.