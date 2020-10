Die geplante Fabrik von US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide nahe Berlin soll rund 1,4 Millionen Kubikmeter Wasser im Jahr verbrauchen - die Vorbereitungen für die Leitungen sind bereits in vollem Gang. „Wir müssen sie an unser vorhandenes Netz anschließen“, sagte eine Sprecherin des Wasserverbands Strausberg-Erkner der Deutschen Presse-Agentur. Das Netz verlagere sich wegen des Großabnehmers Tesla in den Süden.