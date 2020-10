Die GM-Roboterwagenfirma Cruise will noch bis Jahresende erste Autos ohne Sicherheitsfahrer am Steuer auf die Straßen von San Francisco schicken. Das US-Unternehmen werde damit als erster Entwickler selbstfahrender Autos in einem chaotischen Großstadtverkehr ohne Menschen am Steuer unterwegs sein, teilte Cruise-Chef in einem Blogeintrag mit.