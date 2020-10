Ab Samstag um Punkt Mitternacht steht die Salzburger Marktgemeinde Kuchl unter Quarantäne. Eine zu hohe Zahl an Neuinfektionen und eine nicht zu überblickende Lage machen diesen Schritt nötig. In der Politik hat man dafür Verständnis - in der Bevölkerung sieht das zum Teil anders aus. So ist die Zuspitzung der Lage auch auf die Ignoranz innerhalb der Bevölkerung zurückzuführen, heißt es unter anderem von Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz. Schlimmer noch: Auf Facebook und Co. gebe es mittlerweile Aufrufe, sich nicht an die Regelungen zu halten. Auch Bürgermeister Thomas Freylinger sagt: Ein Teil der Bevölkerung trage die Maßnahmen „überhaupt nicht“ mit.