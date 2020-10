Der ORF-Steiermark-Landesdirektor Gerhard Koch erklärte: „Weihnachtslieder mit Andreas Gabalier - das wird ein ganz besonderes Fernseh-Highlight im heurigen Advent. Wir zeigen den Volks-Rock’n’Roller diesmal von einer ganz anderen Seite. Andreas Gabalier hat seine Lieblingslieder für die stillste Zeit im Jahr ausgewählt und interpretiert sie in seinem ganz eigenen Stil.“ Zu hören gibt es österreichische Volkslieder und internationale Weihnachtsklassiker. Ausgestrahlt wird die Sendung am Abend des 5. Dezember in ORF 2.