Konkret werden in Stadtteilen, die stark wachsen, neue Betreuungseinrichtungen geschaffen. In Fellach konnte bereits eine Tagesstätten-Gruppe für insgesamt 25 Kinder bis drei Jahre eröffnet werden. Bis 1. Jänner 2021 werden in Landskron drei Gruppen am ehemaligen Standort des Waldorf-Kindergartens eröffnen.