Kurz: „Mitten in der zweiten Welle in Europa angelangt“

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) betonte, dass die Probleme in „allen europäischen Ländern gleich“. Alle Staats- und Regierungschefs hätten bei der Debatte davon gesprochen, dass „wir mitten in der zweiten Welle in Europa angelangt sind“, berichtete er. Überall würden die Zahlen massiv ansteigen, „in manchen Ländern etwas früher, in manchen Ländern etwas später“. Alle Regierungen, so Kurz weiter, hätten mit denselben Herausforderungen zu kämpfen.