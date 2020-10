Kein Start in St. Petersburg

In Wien wird Tsitsipas, bei den French Open im Halbfinale gegen Novak Djokovic out, hoffentlich frisch und voller Kraft an den Start gehen. Sein für diese Woche geplantes Antreten in St. Petersburg hat er nämlich abgesagt. Der Grieche informierte am Montag darüber, dass er etwas verletzt war. „Ich hatte eine kleinere Verletzung in meinem Bein, aber ich hatte ein MRI und es wurde ordentlich überprüft“, so der French-Open-Halbfinalist.