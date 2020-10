Einmal mehr startete die Tiroler Gesundheitsbehörde vorsorglich einen öffentlichen Corona-Aufruf: Personen, die sich am 10. Oktober zwischen 13 und 14.30 Uhr im Restaurant Geisterburg in Hall und am 11. Oktober zwischen 13 und 16.30 Uhr im Freizeitzentrum Axams (Bezirk Innsbruck-Land) aufhielten, sollen auf ihren Gesundheitszustand achten.