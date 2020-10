Keine Fans, keine Party

Das Wintersport-Mekka mit zwei Millionen Übernachtungen pro Jahr bereitet sich auf die seltsamsten Rennen der Ski-Geschichte vor. Keine Party, keine Feier, keine Fans. Dort, wo alljährlich gut 25.000 Zuschauer den Weltcup-Start an zwei Tagen bejubeln, werden diesmal exakt 1390 Menschen den Gletscher bevölkern. Eingeteilt in vier Blasen (Teams, Staff, Medien, Special Guests), streng getrennt in diversen Hotels und am Berg. Selbst in die Gondeln (vier Personen mit Maske) dürfen nur Menschen aus derselben Blase. Anstehen beim Lift? Jeder in seiner Blasen-Schlange!