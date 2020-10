Zu drastischen Mitteln griffen zwei Männer in Innsbruck, um an ein Auto zu kommen: Wie die Polizei erst am Freitag bekannt gab, sollen ein 33-jähriger Italiener und ein Rumäne (26) bereits Anfang Oktober einen Angestellten (27) einer Mietwagenfirma unter Vorhalt eines Messers genötigt haben, einen Pkw herauszurücken. Das Duo ist seither flüchtig.