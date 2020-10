Das lange Warten auf einen Riesentorlauf-Sieg: Am Samstag beim Weltcup-Start auf dem Gletscher in Sölden sind es 1685 Tage, seit Eva-Maria Brem in Jasna (Slk) den bislang letzten Erfolg für die ÖSV-Damen in dieser Disziplin feiern konnte. Ist ein Ende der schwarzen Serie in Sicht? „Möglich ist es“, glaubt Brem.