Auto überschlug sich

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 23.00 Uhr. Eine 19-jährige St. Veiterin fuhr mit ihrem Pkw auf der Projaner Gemeindestraße. In Unterwuhr verriss sie ihr Auto in einer Linkskurve aufgrund eines Wildwechsels, kam deshalb von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Pkw kam am Dach liegend zum Stillstand. Sie und ihre beiden Beifahrer (19-jährige Frau und 19-jähriger Mann - beide ebenfalls aus St. Veit/Glan) wurden leicht verletzt in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Am Auto entstand Totalschaden.