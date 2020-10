Vermisst wird seit dem 9. Oktober Katze Shira (neun Jahre alt). Sie ist sehr zutraulich und verschmust, hat einen auffälligen weißen Streifen auf dem Rücken und ihr rechter Mundwinkel hängt oft, da sie durch eine Erkrankung einige Zähne verloren hat. Sie war vorher nur zwischen Josef-Kollmann-Gasse und Bernhard-Weiß-Gasse in Perchtoldsdorf in den Gärten unterwegs. Finderlohn: 200 Euro. Hinweise bitte an Tel.: 0660/354 11 16 .