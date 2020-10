Schon am kommenden Montag starten wiedergenesene Pädagoginnen eine Art „Notbetreuung“ im Kindergarten und der Tagesbetreuung. Helfen sollen dabei zwei Zelte, die vor dem Gebäude aufgestellt wurden: „Die Eltern dürfen weiter nicht in den Kindergarten, die Pädagoginnen nehmen die Kinder in zwei Zelten in Empfang und bringen sie hinein“, berichtet Bürgermeister Wolfgang Auer (ÖVP) der „Krone“ am Donnerstag.