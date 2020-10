Italien verzeichnete am Donnerstag einen neuen Rekord an Neuinfektionen. Innerhalb von 24 Stunden wurden 8.804 Corona-Neuinfektionen registriert. Am Vortag waren es 7.332. Zudem gab es am Donnerstag 83 zusätzliche Todesopfer, fast doppelt so viele wie am Vortag, als 43 Tote im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet worden waren. Zugleich wurde am Donnerstag auch eine Rekordzahl von 163.000 Tests durchgeführt. Die Gesamtzahl der Corona-Toten in Italien seit Beginn der Epidemie im Februar stieg damit auf 36.372.