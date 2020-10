Gelb leuchten ab sofort: Klagenfurt (Stadt und Land), die niederösterreichischen Bezirke Horn, Melk und Scheibbs (beide werden von Orange auf Gelb zurückgestuft), die oberösterreichischen Bezirke Perg sowie Steyr (Land). In Salzburg zeigt die Corona-Ampel in Tamsweg und in Zell am See Gelb an, in der Steiermark wurden Deutschlandsberg, Leibnitz, Leoben, Weiz, Murtal, Hartberg-Fürstenfeld, Liezen gelb eingefärbt.