Viele schweigen lieber, huschen noch schnell in ein Geschäft und eilen weiter: Die Aussicht auf zwei Wochen Quarantäne verdüstert die Stimmung. Details kennt Montagmittag noch niemand, nicht einmal der Bürgermeister selbst. Beim Friseur Papagena klagen Johanna und Ivana über viele Absagen. „Ab Samstag dürfen wir anscheinend nur noch Kuchler dran nehmen“, erzählen sie, selbst hinter großen Schutzschildern verborgen. Seit Monaten werden hier alle Sitzplätze laufend desinfiziert. Es gehört mittlerweile schon fast so dazu wie das Haare-Zusammenkehren. „Alle haben jetzt Angst“, sagen die Friseurinnen bedrückt. Ein paar Meter weiter unweit der Kirche ist beim Metzger noch viel Betrieb: „Wir wissen noch gar nichts!“, hofft eine Mitarbeiterin, dass das Geschäft auch weiterhin offen haben darf. Volksschulkinder gehen schnell heim, alle mit bunten Masken in der Hand. Auch ihr Blick ist ernst. Ob die Bank schräg gegenüber offen halten wird, ist auch noch ungewiss: In der Schalterhalle wirkt der Hinweis „Vollmaskierungen aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt“ wie eine Ironie der Zeit