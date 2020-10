„Fairer“ Abschluss für beide Seiten

Ihr Gegenpart, Handelsobmann Rainer Trefelik, hält den Wunsch nach betrieblichen Lösungen „verständlich“, fürchtet aber die „technischen Fragen“: „Woran wird bemessen, ob ein Betrieb an Corona ‘gut verdient‘ hat?“ Sollte man sich auf diese Details einigen und die bereits bezahlten Prämien angerechnet werden, zeigt Trefelik sich in diesem Punkt verhandlungsbereit. Weiter vorgreifen wollen aber weder er noch Palkovich. Ein „fairer“ Abschluss für beide Seiten in „herausfordernden Zeiten“ solle es werden, so beide Seiten.