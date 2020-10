Abseits von Aushängeschild und Bundesligist Graz99ers sind die Steirerinnen und Steirer dem Eishockey-Fieber erlegen. Am Wochenende starten in den Verbandsligen sowie in der Nationalen Hockey Liga die Bewerbe, Tausende (Hobby-)Sportler jagen über die Eisflächen im ganzen Land. Die Verantwortlichen strahlen.