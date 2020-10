Die Bilanz der Zweitligisten Lafnitz und Austria Klagenfurt spricht vorm heutigen Cup-Match in der Steiermark für die Hausherren: In 12 Duellen gab’s fünf Siege, drei Remis, vier Niederlagen. „Trotzdem sind wir Außenseiter“, sagt Lafnitz-Goalie Andreas Zingl, „denn Klagenfurt will in die Bundesliga und hat dafür groß investiert.“ In den vier letzten Duellen konnten die Oststeirer gerade einen Punkt erobern. Dennoch hat Zingl Hoffnung: „Wenn wir alles abrufen, ist durchaus was drinnen.“