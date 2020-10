Von einer Verschärfung, wie sie Bundeskanzler Gernot Kurz gefordert hat, will Landeshauptmann Peter Kaiser nichts wissen: „Wir machen weiter wie bisher. Alles in Absprache mit Experten.“ Bei der Besprechung könnte allerdings herauskommen, dass etwa die Maßnahmen in Pflegeeinrichtungen und Kindergärten verschärft werden. Bei Kinderbetreuungen war es ja schon zu Clustern gekommen.