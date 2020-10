Nächste Nationalratssitzung am 17. November

In der Sitzung wurden auch mehrere Volksbegehren in „erster Lesung“ behandelt und den jeweils zuständigen Ausschüssen zugewiesen worden. Neben dem Klimaschutzvolksbegehren waren das auch „Smoke - Nein“, das Asyl- und das Euratom-Volksbegehren. Die nächsten regulären Plenartage des Nationalrats finden im November statt. Es sind gleich vier vorgesehen, beginnend am 17. November.