Ergebnistechnisch will sich die Zillertalerin nicht auf ein Ziel festlegen. „Ich bin 21 Monate kein Rennen mehr gefahren. Ich muss erst mal wieder in den Rhythmus reinkommen. Zu viel erwarten kann man nicht“, so Brunner, die im Frühjahr einen Ski-Wechsel zu Atomic vollzog. Sie wolle „gutes Skifahren zeigen, einfach wieder einmal das Renngefühl spüren und das Rennen auch genießen“. Der Auftakt-Riesentorlauf der Damen findet am Samstag (10/13 Uhr - LIVE im krone.at-TICKER) auf der Piste am Rettenbachferner statt.