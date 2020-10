Was vergangene Woche noch als wahrscheinlich galt, traf St. Pölten heute Abend wie aus heiterem Himmel. Gerüchte, wonach die Ampel-Kommission die Stadt neuerlich auf Rot schalten wollte, machten die Runde. Anders als in anderen Medien spekuliert wurde, blieb der Ernstfall aber neuerlich aus. Und abermals war es laut „Krone“-Infos auch die hohe Zahl an zur Verfügung stehenden Spitalsbetten welche die höchste Alarmstufe vorerst noch weiter ausbleiben ließ. Zudem sollen aber auch die jüngsten Maßnahmen der Stadt, bei denen – wie berichtet – das Contact Tracing ausgebaut und die Testkapazität massiv erhöht wurde, positiv in die finale Entscheidung der Kommission mit eingeflossen sein.